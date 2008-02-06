- Цена 2 573 120 руб.
- 57 954 руб./м²
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Не вносите предоплату, если сомневаетесь в надежности продавца.
Сообщите, что нашли это объявление на портале ГдеЭтотДом.РУ
Продаем отличную, беспроблемную квартиру. Ипотека подходит. Реализуем данную квартиру с государственных торгов. Полное сопровождение сделки с предоставлением ключей от квартиры и регистрацией собственности в Росриестре. Продажа данной квартиры проходит в соответствии с ФЗ " Об исполнительном производстве" от 02. 10. 2007 N 229-ФЗ. Опыт работы на данном рынке 5 лет. Посетите наш сайт оооам рф Уважаемые Дамы и Господа убедительная просьба указывайте пожалуйста в ваших обращениях вашу электронную почту.
С уважением команда ООО « А. М»
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