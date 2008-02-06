Продажа 2-комнатной квартиры, 44.4 м²

Москва, м. Бульвар Адмирала Ушакова, Типографская ул, 24
  • Цена 2 573 120 руб.
  • 57 954 руб./м²

Агентство "А.М"

Позвонить

Не вносите предоплату, если сомневаетесь в надежности продавца.

Сообщите, что нашли это объявление на портале ГдеЭтотДом.РУ

Сообщение отправленно
1/1
  • Опубликовано 20 июня 2020 г.
  • Обновлено 20 июня 2020 г.

Детали

Цена
2 573 120 руб.
Цена за м²
57 954 руб./м²
Этаж
2 из 5
Комнат
2
Общая площадь
44 м²
Жилая площадь
28 м²
Площадь кухни
5.5 м²
Метро
м. Бульвар Адмирала Ушакова до 10 минут транспортом
Площадь комнат
10.6 / 17.4 м²
Санузел
раздельный
Тип продажи
свободная сделка, не сопровождающаяся поиском нового жилья для собственника, что существенно упрощает процесс продажи.

Расположение

Регион
Москва
Округ
Юго-Западный
Район
Бутово Южное
Улица
ул. Типографская
Здание
24
Метро
Бульвар Адмирала Ушакова до 10 минут транспортом Показать маршрут

Продаем отличную, беспроблемную квартиру. Ипотека подходит. Реализуем данную квартиру с государственных торгов. Полное сопровождение сделки с предоставлением ключей от квартиры и регистрацией собственности в Росриестре. Продажа данной квартиры проходит в соответствии с ФЗ " Об исполнительном производстве" от 02. 10. 2007 N 229-ФЗ. Опыт работы на данном рынке 5 лет. Посетите наш сайт оооам рф Уважаемые Дамы и Господа убедительная просьба указывайте пожалуйста в ваших обращениях вашу электронную почту.

С уважением команда ООО « А. М»

Информация о доме Типографская ул, 24
Номер дома
24
Расстояние до метро
4985
Тип строения
панельный
Этажность
5
Этажность минимальная
5
Подземные этажи
1
Год постройки
1983
Количество квартир
90
Количество подъездов
6
Дата последнего обследования
06.02.2008
Уникальный № статкарточки БТИ
25946
Процент износа
29 %
Год установки процента износа
2006
Количество ванных комнат
90
Общая площадь с ваннами
4427 м²
Жилая площадь с ваннами
3065 м²
Количество газовых плит
90
Пассажирский лифт
6
Грузовой лифт
6
Общая площадь (полезная)
4427 м²
Жилая площадь
3065 м²
Площадь балконов
72 м²
Всего помещений жилых
90
Всего комнат жилых
220
Количество 1-комнатных квартир
5
Общая площадь 1-комнатных квартир
152 м²
Жилая площадь 1-комнатных квартир
87 м²
Количество 2-комнатных квартир
50
Общая площадь 2-комнатных квартир
2266 м²
Жилая площадь 2-комнатных квартир
1520 м²
Количество 3-комнатных квартир
25
Общая площадь 3-комнатных квартир
1399 м²
Жилая площадь 3-комнатных квартир
1011 м²
Количество 4-комнатных квартир
10
Общая площадь 4-комнатных квартир
610 м²
Жилая площадь 4-комнатных квартир
447 м²
Всего в квартирах комнат
220
Канализация
есть
Горячая вода
есть
Водоснабжение
есть
Показать больше

Спецпредложения от застройщиков в декабре

Оставьте телефон, и мы подберем для вас новостройки со скидками и акциями по вашим параметрам

Введите правильное имя
Введите правильный телефон
Нажимая кнопку "Узнать об акциях", я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности
Спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время
Объявление на карте
Инфраструктура
Школы
Детские сады
Медицина
Кафе
Магазины
В соседних районах
Бутово Северное Рязановское Сосенское
Ближайшие метро
Улица Скобелевская Улица Горчакова Бутово
На соседних улицах
Маршала Савицкого ул Павлика Морозова Осипенко
ЖК рядом
ЖК Столичные поляны ЖК Эталон-Сити Район Белые Ночи А101

Закрыть

Не удалось отправить запрос, попробуйте ещё раз

Спасибо!

Мы перезвоним Вам
в ближайшее время.

Мы Вам перезвоним.

Нажимая кнопку «Позвоните мне», вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности

Не вносите предоплату, если сомневаетесь в надежности продавца.

Разместить объявление
© 2008–2020 ООО «ГДЕЭТОТДОМ.РУ»