Продаем отличную, беспроблемную квартиру. Ипотека подходит. Реализуем данную квартиру с государственных торгов. Полное сопровождение сделки с предоставлением ключей от квартиры и регистрацией собственности в Росриестре. Продажа данной квартиры проходит в соответствии с ФЗ " Об исполнительном производстве" от 02. 10. 2007 N 229-ФЗ. Опыт работы на данном рынке 5 лет. Посетите наш сайт оооам рф Уважаемые Дамы и Господа убедительная просьба указывайте пожалуйста в ваших обращениях вашу электронную почту.

С уважением команда ООО « А. М»