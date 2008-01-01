- Цена 3 300 000 руб.
- 126 924 руб./м²
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Не вносите предоплату, если сомневаетесь в надежности продавца.
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Продается однокомнатная квартира (студия) общей площадью 26 м. кв. по адресу: МО, дер. Мисайлово, ЖК " Пригород Лесное", Молодежный б-р., д. 15, на 8 этаже 17 этажного монолитно-кирпичного дома 2020 года постройки. Уютная, светлая квартира, выполнен качественный ремонт от застройщика, застеклена лоджия, установлена входная металлическая дверь, подключена сантехника. Развитая инфраструктура: детские сады, школы, магазины. Рядом с домом остановка общественного транспорта, 25 минут до станции метро " Домодедовская". Собственность, свободная продажа.
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