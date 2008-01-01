Продажа 1-комнатной квартиры, 26 м²

Москва, м. Домодедовская, Молодежный бульвар, 15
  • Цена 3 300 000 руб.
  • 126 924 руб./м²

Агентство Realty Group

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  • Опубликовано 07 июля 2020 г.
  • Обновлено 07 июля 2020 г.

Детали

Цена
3 300 000 руб.
Цена за м²
126 924 руб./м²
Этаж
8 из 17
Комнат
1
Общая площадь
26 м²
Жилая площадь
15 м²
Площадь кухни
6 м²
Метро
м. Домодедовская до 20 минут транспортом
Площадь комнат
15 м²
Санузел
совмещенный
Тип продажи
свободная сделка, не сопровождающаяся поиском нового жилья для собственника, что существенно упрощает процесс продажи.

Расположение

Регион
Москва
Здание
15
Метро
Домодедовская до 20 минут транспортом

Продается однокомнатная квартира (студия) общей площадью 26 м. кв. по адресу: МО, дер. Мисайлово, ЖК " Пригород Лесное", Молодежный б-р., д. 15, на 8 этаже 17 этажного монолитно-кирпичного дома 2020 года постройки. Уютная, светлая квартира, выполнен качественный ремонт от застройщика, застеклена лоджия, установлена входная металлическая дверь, подключена сантехника. Развитая инфраструктура: детские сады, школы, магазины. Рядом с домом остановка общественного транспорта, 25 минут до станции метро " Домодедовская". Собственность, свободная продажа.

Информация о доме Молодежный бульвар, 15
Тип строения
кирпично-монолитный
Этажность
17
Год постройки
2019

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Объявление на карте
Инфраструктура
Школы
Детские сады
Медицина
Кафе
Магазины
Ближайшие метро
Орехово Красногвардейская Зябликово
ЖК рядом
ЖК Ясный ЖК Орехово. Дом у парка ЖК Маршала Захарова 7

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Не вносите предоплату, если сомневаетесь в надежности продавца.

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